PODCASTI EDU NIMEL! Silmaklapiga Uudo Sepp istus piinapinki ja sai ihule elu esimese tätoveeringu  

Uudo aga ei nõustunud sugugi ning hakkas tätoveerimismasina nõelte karmi puudutuse peale ähkima ja ohkima. "Tegelikult see ei ole üldse nii valus. Ma olen tugev poiss. Saare poiss, rahulik ja lihtne mees. Ma olen väga rahul, et selle ette võtsime," sisendas ta endale, hambad ristis.

Kuid lõpptulemuseks polnudki suure udaraga lehm, vaid Uudo viimase singli nimi. Muusik oli rohkem kui rahul. "See on ikka päris äge! Mul pole käsi karvavaba olnud aastast 1!"

Kenda ja Uudo selgitasid, et teavad üksteist läbi Balti filmi- ja meediakooli, kus nad on kursusekaaslased. "Sealt see sõprus arenes hästi lahedaks ja tugevaks," meenutas Kendra. Ühel hetkel mõtlesid noored, et peaks koos podcasti tegema ja loetud päevadega sai see ka reaalsuseks.