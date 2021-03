Kuidas sündis 10 aastat tagasi Tartu Elektriteater 

Kui küsida kümne aasta meeldejäävamate seikade kohta, toob kino produktsiooni meister Mihkel Salk välja, et Elektriteatri esimestel aastatel tegutseti osaajaga ning igal nädalal tuli kino üles ehitada ja pärast uuesti kokku pakkida. „Nii pidime näiteks sageli kõrvalmaja Genialistide klubi baarileti tagant musklimehi appi kutsuma, et paarsada kilo kaaluv projektor paika tõsta. See energia, mis nende aastate jooksul tegutsemiseks kulus, on ikka muljetavaldav. Kinotegemine oli väga intensiivne, mingist rutiinist ei olnud küll juttu,“ muljetab Salk.

Produktsioonimeister Mihkel Salk filmilindifestivalil Foto: Siim Tiirik

Salk nendib, et kinotegemist õpiti jooksu pealt ja hea näide oli ka esimene välikino aasta. „Jäime oma vana ja mitte just väga töökindla mersuga pidevalt igale poole kinni, kukutasime suurt täispuhutavat ekraani ümber, ei osanud eriti hästi elektrivajadusega arvestada, kaablid olid alati puntras ning kogu aeg jõudsime asjadega napilt enne seansi algust valmis,“ meenutab ta. Ükski seanss aga ära ei jäänud ja publikule nähtav osa toimis alati kenasti.

2017. aasta suvel näitas Tartu Elektriteater filme Viljandi lauluväljakul. Ühtäkki kiskus aga ilm väga halvaks. Kuna välikino ekraan asus betoonil ning ankruid sinna puurida ei tohtinud, kinnitati ekraani nii hästi, kui olud võimaldasid. „Mäletan, kuidas umbes 30–40 minutit enne filmi lõppu hirmsat paduvihma sadama asus, tuul tõusis ning ekraan äkitselt ümber kukkuma hakkas. Jooksime Andresega ülikiiresti ekraani taha, et seda kinni hoida. Olime seal kogu filmi lõpu ja võitlesime tuulega, et ekraan püsti jääks. Publik ei saanud tõenäoliselt meie võitlusest arugi,“ meenutab Salk. Tema sõnul on kinos erilised hetked need, kui saalis põnevusega filmi algust ootav publik sissejuhatusele aplodeerib ning pärast filmi lahkudes tänab.

Elektriteatri miljöö Foto: Mana Kaasik

Andres Kautsi sõnul on aga tavaliselt kõige meeldejäävam hetk täna või eile: „See kinotöö on mõnikord nii tihe, et hommikul kogetud emotsioonid võtab õhtune filmilinastus endast täiesti üle. Aastate jooksul on ikka nii palju neid seansse ja sündmusi, kuhu me kõik viimaseni välja anname. Need seansid ja see võitlus või eneseületus jääb igaveseks meelde.“

Kauts meenutab ka esimest toidukino, mille ideest teostuseni läks kolm nädalat. Veel viis tundi enne seansi algust oli kõigil tunne, et see võib jääda ära. Kõigil saalist välja astuvatel inimeste oli aga Kautsi sõnul näol nii suur naeratus, mida kinotegijad ei olnud terve elu varem näinud. Publik sai kõik selle nädalate jooksul sisse pandud energia kahe tunni jooksul kätte ning kõigil on selge, et see oli seda väärt, rõõmustab kinomees.