Saund Beebilõust ja Marko Atso tegid bändi: sai viina võetud ja siis tekkis idee... Kroonika , täna 19:31

GALERII

Beebilõust Foto: Stanislav Moshkov

"Ei teagi, sai veidi viina vöetud, niisama jämmitud ja siis tekkis idee – ja noh, möeldud-tehtud. Ja kui tunne on öige, et see sitt bängib, siis… muud polnudki vaja," meenutab räppar Beebilõust, kuidas tema ja rokkar Marko Atso teed ristusid.