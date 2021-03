Välismaa kelmid jagavad Mart Sanderi nimel raha. Sander: petuskeemi plakatinäoks olemine on kompliment! 

Taolisi Mart Sanderi nimelisi petukontosid pole Facebookis aga kahjuks ainult üks. "Viimasel ajal on Mart Sandereid siginenud nagu seeni pärast vihma. Eks neid on alati olnud erinevatel platvormidel, aga nüüd hüppab Facebookis iga nädal mõni välja," tõdeb päris Sander. "Ma imestan, et Facebook, kus algoritmid loevad välja nii katmata rinna pildi kui igasugu sõnakombinatsioone, mida peetakse rassistlikeks või seksistlikeks, ei suuda korraga vahet teha, kui tekib mitu samanimelist ja samade piltidega kasutajat."

Kas mehele on ka tema originaalse Facebooki postkasti kirjutatud ja lubatud raha sisse nõutud? "Ja muidugi on neid, kes kirjutavad, et mis värk on ja kas nüüd saaks raha," nendib ta ja lisab, et selliste pettuste eest pole keegi kaitstud. "Kui vaadata neid "Martsandereid", siis sõbralistis on reeglina mingid araabia ja aafrika nimed, seega operatsiooni "aju" on kusagil kaugel! Mõnes mõttes on see ju suur kompliment, kui keegi kusagil Aafrikas valib sind oma skeemi "plakatinäoks"."