Printsess Diana skandaalse intervjuu asjus ei algatatud kriminaaluurimist 

Kadunud printsess Diana venna endine alluv väitis, et Bashir kasutas enne intervjuud Diana usalduse võitmiseks ja nõussesaamiseks võltsitud dokumente. Sellest teatas eelmisel aastal Diana vend krahv Spencer. Tema sõnul oli Bashir võltsinud pangadokumente, jätmaks muljet, et luureteenistus maksab kahele tähtsal ametipostil õukondlasele Dianat puudutava info eest.

Metropolitan Police ütles, et ebaseaduslikku tegevust puudutavat kirjavahetust on põhjalikult vaetud. Juurdlust ei algatata. BBC on alustanud seoses süüdistustega sõltumatu uurimise.