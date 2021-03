Film Keset etendust kokku kukkunud tippnäitleja Andrei Mironov tundis oma surma ette: „Kujutage ette, ma suren ja minu haual hakkavad üksteise pihta tulistama kõik Nõukogude Liidu neiud! Efektne ju!“ Aigi Viira , täna 18:35 Jaga: M

GALERII

TÕELINE: DON JUAN: Andrei Mironov oli noorukina paksuke ja häbeliku loomuga, täiskasvanuna tõeline südametemurdja. Mees, kes armastas käia hästi riides, suitsetas ainult Marlborot ning piserdas end Prantsuse lõhnaveega. Foto: V. Bondarev / Scanpix

Aasta 1987. 14. august. Moskva satiiriteatri külalisetendused Riias. Mängitakse lavastust „Meeletu päev ehk Figaro pulm“. Viimase vaatuse ajal kaotab tähtnäitleja Andrei Mironov teadvuse. Otse laval. Veel vaheajal on ta helistanud sõber Levon Oganezovile, öelnud, et tuleb pärast etendust külla ning pangu too valmis sardellid, praekartulid ja salati. Ise lubanud ta kaasa tuua teise sõbra tükkis kahe pudeli viina ja kahe pudeli boržomiga. See pidu jääb pidamata.