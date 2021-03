Raamat Jaan Krossi vangilaagri- ja Siberi-aastatesse jäi ühe abielu lõpp ja teise algus ning otsus kirjanikutee kasuks Rainer Kerge , täna 15:34 Jaga: M

PÕHIPILTSUITSUPAUS: Sundasunik Jaan Kross Abanis Krasnojarski krais telliskivivabriku töölisena. Foto on pärit ilmselt 1952. aastast. Foto: Eerik-Niiles Krossi erakogu

„Isa kirjeldas kõiki hädasid, mis Helgat Siberis ees ootaksid, samas ta hirmsasti tahtis, et Helga tuleks tema juurde. Helgal olid aga Eestis vanad vanemad ja mingigi töökoht, mis võimaldas tal isale pakke saata. Lisaks oli teadmata, kui kaua peaksid nad Siberis elama. Isale oli ju määratud tähtajatu asumine ning üks väljavaade oli see, et jäädki elupäevade lõpuni sinna kuradi Abanisse. Mis sa selles olukorras teed?“ lahkab Eerik-Niiles Kross isa Jaan Krossi ja isa toonase kaasa Helga Pedusaare võimalusi 1951. aastal eluga koos edasi minna.