Staarpoetessi tõlkimisest puhkes rassitüli 

Marieke Lucas Rijneveld Foto: AFP/Scanpix

Hollandi kirjastus Meulenhoff teatas eelmisel nädalal, et rahvusvahelise Bookeri auhinna laureaat Rijneveld asub tõlkima Gormani peatset luulekogu „The Hill We Climb“, mille nimipoeemi too jaanuarikuisel tseremoonial ette kandis. 22aastane Gorman olevat 29aastase Rijneveldi ise tõlkijaks valinud. Kuid kohe puhkes skandaal: tumedanahaline ajakirjanik ja aktivist Janice Deul pani arvamusartiklis pahaks, et kirjastus ei valinud tõlkijat, kes oleks Gormani-sarnaselt etluskunstnik, noor, naissoost ja häbenematult must. Marieke Lucas Rijneveld, kes on valgenahaline ning enda sõnul „mitte transsooline, vaid midagi vahepealset“, loobus puhkenud poleemika peale tõlketööst. Ta ütles oma avalduses, et on poleemikast šokeeritud, kuid mõistab neid, keda Meulenhoffi valik haavas.