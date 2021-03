Suri kultusluuletaja Ferlinghetti 

Poeg Lorenzo Ferlinghetti sõnul suri tema isa 22. veebruaril oma San Francisco kodus kopsuhaiguse tagajärjel, vahendab New York Post. Ferlinghetti oli viimase 60 aasta tuntumaid ja mõjukamaid luuletajaid, kes ei pidanud end küll biitkirjanikuks, kuid kes oli selle liikumisega tihedalt seotud. Tema raamatuid on müüdud maailmas üle miljoni eksemplari ning maailmakuulus oli ka Ferlinghetti raamatupood San Franciscos – City Lights. Mullu ilmus Peeter Sauteri tõlkes tema luulekogu „Meele lunapark“ („A Coney Island of the Mind“).