Nii õde kui vend kaebasid Mariah Carey elulooraamatu pärast kohtusse 

Carey kirjutab septembris ilmunud mälestusteraamatus "The Meaning of Mariah Carey", et kümme aastat vanem vend Morgan oli nende lapsepõlves tema vastu vägivaldne. 61aastane Morgan Carey väidab, et see on laim. Kolmapäeval Manhattani ülemkohtusse antud hagis väidetakse, et mitmed lõigud raamatust on valelikud ja laimavad, eraelu puutumatust rikkivad ning valusad ja on kahjustanud hageja mainet ning isiklikke ja äriasju.