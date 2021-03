Daniel Levi üllatas fänne kontsertidega nende koduõues: oli värskendav taas esineda!

Planeerimistöö oli pikk, mil moel seda ideed tehniliselt lahendada – kuidas minna üllatustuurile, kus asjade paika sättimine peab juhtuma paari minutiga, et üllatust mitte reeta. Partneritega koostöös tekkiski idee pakkida kogu bänd, valgus, visuaalid ja helitehnika ühte kaubikusse, et uste avanedes võiks kohe kontsert alata.

“Ma olen senini sõnatu! See oli hullumeelselt äge kogemus! Olin kindel, et saan mingi pakikese või asja, aga see oli ulme! Mu süda on kohe nii soe ja rõõmu täis!” kirjeldas üks üllatuse saanutest peale esinemist oma kogemust.