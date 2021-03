Genka maskivastastele: lõpeta see põhiseaduse deklameerimine ja pane mask ette! 

Põhjuseks on muidugi koroonakriis ja Genka sõnul on just maskivastased potentsiaalne oht, et see olukord kestab veel edasi. "Ehk otseselt te olete potensiaalne oht minu ja paljude paljude teiste sissetulekutele. Ja siin läheb asi juba isiklikuks. Sa seisad minu ja mu raha vahel! Seega arva, mis kuradi pilguga me neid videosid vaatame ja jutte loeme?"



"Mul on täiesti ükskõik, mis sa usud ja see polegi hetkel tähtis. Hetkel tegutseme nii, et kui sa kuskile avalikku kohta lähed, siis ole hea mees/naine ja pane suu kinni, mask sinna peale, lõpeta see põhiseaduse deklameerimine Selveri sissepääsu juures, käi ära, kus vaja on ja ära mängi debiilikut!"