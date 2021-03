Camilla sõnul on prints Philipil kohati valud 

Elizabeth II abikaasa on juba üle kahe nädala haiglaravil. Buckinghami palee sõnul on tegu infektsiooniga. Esmaspäeval viidi prints Philip ootamatult üle teise, südameravi poolest tuntud Londoni haiglasse. Õukond ütles kommentaaris, et arstid tegelevad nii Philipi infektsiooniga kui ka juba olemasoleva südameprobleemiga. Edinburghi hertsogi enesetunne olevat hea.