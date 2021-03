„Eesti laulu” poolfinalist Hans Nayna tähistas sünnipäeva: hommikusöök voodisse ja kõne Mauritiuselt 

„Hommik algas tal hommikusöögiga voodisse ja Mauriitiuse raadio helistas äratuseks ja mängis raadios „One by One’i” ja tegid intervjuu kogu Mauriitiuse kuulajatele,” jutustab Hansu elukaaslane Merle Schmidt.

Schmidt lisab, et Hansu sõnul on ta sünnipäev alles pühapäeval, kui saab tähistada „Eesti laulu” edu.