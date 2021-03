„EESTI LAULU“ ERI | Kristjan Oden: muutsin ühe inimese perekonnanime ära 

Ja nagu sellest veel vähe oleks - hommikul joon tassi kohvi, jätan lauale. Mis sa arvad, et see tass on õhtul endiselt seal? Läinud! Jalad alla võtnud ja nõudepesumasinas. Sama lugu taldrikute ja kahvlitega. Ma ei ole sellest isegi abikaasale julgenud rääkida, ta kardab juba ämblikke nii hullult. Mis ta veel selle peale teeks, kui saab teada, et meil kummitab?!?

Elu tippsündmus seni: muutsin ühe inimese perekonnanime ära. Pole elus midagi sellist teinud. Kujuta ette, hakkad inimesena pihta, kasvad, käid koolis ja ülikoolis võib-olla isegi. Käid pidudel ja tööl, niidad muru, surfad netis jne. Ei oota nagu midagi eriti elult, tahaks süüa ja magada ja et muhe oleks. Ja siis tuleb mingi tüüp ja muudab su perekonnanime ära. Mida pekki?! Rets ju!!“

(Kristjan abiellus mullu 27. juunil oma kallima Johanna Eenmaga - toim)

Ansambel Redel koosseisus Indrek Vaheoja ja Kristjan Oden on juba „Eesti laulul“ osalenud. 2013. aastal lõid nad laineid ansambliga Winny Puhh, mille lugu „Meiecundimees üks Korsakov läks Lätti“ tegi väga tugeva tulemuse, pääsedes finaali ning platseerudes seal kolmandale kohale. Toona tuli alla vanduda Birgit Õigemeelele ja Grete Paiale. Winny Puhhi etteastet on nimetatud „Eesti laulu“ aegade üheks veidraimaks.

Loo „Tartu“ seeme hakkas Indreku peas idanema, kui ta parasjagu puid ladus. Vaheoja sõnul on ikka vanasti töölaule lauldud, et oleks lõbusam töötada, ning töölaul on ka „Tartu“.