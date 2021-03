Inimesed SÕDA! Meghan süüdistab kuninglikku peret valede levitamises Ohtuleht.ee , täna 09:52 Jaga: M

Sussexi hertsoginna Meghan Foto: Reuters/Scanpix

Paistab, et teist last ootav hertsoginna Meghan on otsustanud põletada kõik sillad, mis viiksid ta tagasi Briti kuningakotta: Oprah intervjuus väidab ta, et kuninglik pere ise on tema kohta valesid levitanud. Samal ajal alustas Buckinghami palee juurdlust väidete suhteid, et prints Harry naine on oma alluvaid taga kiusanud.