„EESTI LAULU“ ERI | Hans Nayna: minu elu parimate sündmuste taga on minu inimesed, minu raudvara... 

Hea näide sellest on minu viimane tippsündmus — „Eesti laulu“ pikk ja põnev teekond, kus mind toetasid Merle, Ott, Mihkel, Vahur, Adele, Greetel, Aleks, Joosep, Lucas, Margus, Luna, Ülle, Anton, Aris ning veel mitmed inimesed, kelle toetus ja energia on mind viinud finaali!

Minu tüdruksõber Merle on olnud kogu selles protsessis kõige suurem tugi – hea, kui sul on ühes isikus olemas partner, parim sõber, nõunik, suhtekorraldaja ja koordinaator. Merle sõbra Oti kaudu, kellel on muusikavallas hindamatuid kontakte ja kogemusi, sain järgemööda tuttavaks kõigi ülalnimetatud inimestega, kes on minu õnnestumistele nii palju kaasa aidanud. Vahur on see andekas mees, kes on loo „One by One“ produtseerimise taga. Muusikavideo taga olid lisaks Otile videoprodutsendid Joosep ja Lucas, üliandekad tantsijad Adele ja Aleks ning geniaalne koreograaf Greetel.

Kui saime teada, et oleme poolfinaalis, tuli meeletu kiirusega ette valmistada muusikavideo. See oli hetk, kus kõik minu inimesed panid käed külge ja aitasid, sest iga meeskond pidi oma jõududega hakkama saama. See oligi vast kõige suurem väljakutse, olles Eestis alustanud täiesti nullist. Arvamusi, ideid ning ka elektrit oli õhus palju, aga video sai lõpuks ühel laupäeval Saku suurhallis 12 tunniga purki, lõpetasime lumisel talvehommikul päikesetõusu ajal.

Milline pinge ja tempo, aga ka palju nalja ja naeru ning unustamatuid hetki. Kui kell 5 hommikul videovõtetel meigitooli istud, et nägu järgmise võtte jaoks värskendada, või kuidas kogu tiim prožektoriga valgustatud tühjas korvpallisaalis rampväsinuna, aga ikka veel energiliselt nalja visates pitsat sööb, ei unune.

Väike hingetõmbehetk ja juba tuligi hakata poolfinaali etteaste peale mõtlema. Meie viimased nädalad enne „Eesti laulu“ poolfinaali on olnud maratonilaadsed. Siiani on raske uskuda, et kõige sellega, mida inimesed laval tervikuna näha võisid, hakkama saime.