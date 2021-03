Üritused „EESTI LAULU“ ERI | Sissi Nylia Benita: keegi nähtamatu viskas kassidele mänguasju ja veel nii kõrgele, et need võisid lage puudutada Merilyn Närep , täna 12:00 Jaga: M

GALERII

Sissi Foto: Stanislav Moškov

Palusime „Eesti laulu“ finalistidel jutustada lugejaile üks lugu – senise elu õnnelikemast või kurvemast sündmusest, müstilisimast juhtumist, koroona-aasta tipphetkest või madalseisust. „Minu elus on juhtunud palju igasuguseid veidraid, seletamatuid ja müstilisi asju. Üks nendest on kindlasti see, et meie kodus Viimsis pesitses vaim, kellele mu õde pani hüüdnimeks Peeter, lühidalt Pets,“ jutustab Sissi Nylia Benita müstilisest juhtumist, mis polnud õnneks hull kogemus, vaid pigem veider ja naljakas.