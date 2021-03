Üritused „EESTI LAULU“ ERI | Dagmar Oja: läksin lavale juba kaks nädalat pärast lapse sündi Liina Metsküla , täna 07:00 Jaga: M

Lisapilt loo juurde Dagmar Oja sõnul on Laura Lee harjunud, et ema on kogu aeg laval. Foto: Erakogu

Palusime „Eesti laulu“ finalistidel jutustada lugejaile üks lugu - senise elu õnnelikemast või kurvemast sündmusest, müstilisimast juhtumist, koroona-aasta tipphetkest või madalseisust. „Minu elu kõige tähtsam sündmus oli tütre sünd. Nüüd on Laura Lee juba 13aastane,“ jutustab Dagmar Oja, kuidas temast ema sai.