Inimesed Liina Randpere: minu taastumine sünnitustest on kõike muud kui kerge! Pere&Kodu , täna 22:48 Jaga: M

Liina Randpere Foto: Laura Strandberg

"Tahan lohutada kõiki naisi, kes mu rasedus­aegset vormi ja lühikesi sünnitusi kadestavad, et looduses on alati tasakaal. Minu taastumine sünnitustest on kõike muud kui kerge!" sõnab hiljuti kolmanda lapse, Jete, ilmale toonud treener ja saatejuht Liina Randpere ajakirjale Pere&Kodu.