„Pealtnägija“ | Negatiivsed sünnituskogemused liigituvad sünnitusvägivalla alla 

Kriitika alla sattunud sünnitusmajad võtavad teemat vastuoluliselt ja valusalt. Mitmetele tundub põhimõtteliselt vale rääkida uute kodanike ilmale aitamisest, kui vägivallast. Teiseks viidatakse, et sünnitavad naised ongi äärmiselt emotsionaalsed ning valestimõistmised kerged tekkima. Tagatipuks juhitakse tähelepanu, et kampaania algatajad on süsteemi konkurendid ka ärilises mõttes.