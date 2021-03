Ott Lepland: adrenaliinitulv on korralik, mis väljakutsele minnes sees möllama hakkab! 

Suureks innustajaks ja eeskujuks selle otsuse tegemisel oli Oti (33) hea sõber Andres Puusepp, kes on juba neli aastat vabatahtliku päästjana tegutsenud ja rääkinud selle ameti tähtsusest. „Olen Andresel aeg-ajalt vahetuse ajal huvi pärast külas käinud ja omavahel rääkides arutasime, kas mina ka ei sooviks tulla. Nii hakkaski see mõte idanema,“ meenutab Ott. „Õnneks olen ma ka ise seda meelt, et kõik asjad tuleb ära proovida. Seda enam, et tegemist on ääretult olulise ja ühiskonnale väga vajaliku positsiooniga – vabatahtlikke päästjaid on vaja ja mida rohkem on inimesi, kellel on teadmisi pääste-, korrakaitse- või meditsiinivaldkonnas, seda parem.“