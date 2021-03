Tomi Rahula: kui tööandja ütleb, et teed testi või ei tule tööle, siis teed selle 

Maris Kõrvits uuris Rahulalt, kuidas õnnestus tal kõiki veenda testi tegema, kui ei suudeta isegi kümneks minutiks poes maski ette panna. "Kui tööandja ütleb, et teed testi või ei tule tööle, siis teed selle. Kõik tegelikult mõistavad ja saavad aru. See ei ole selleks, et me õudselt tahaks neid asju neile ninna toppida," tunnistab Rahula, et kuna laval esinemise soov on suur, ei ole testimine probleem.