Gameboy Tetris: eesti keeles muusika tegemine on minu jaoks väga raske 

"Ma pole neid kunagi kasutanud, sest tegelikult on need lihtsalt rõhud. Vahel on lauset raske sõnastada, sest rõhk on nii tugev ja see annab jõudu, aga tegelikult neid ei pea ju olema," lisab muusik.

Küll aga on eesti keeles muusika tegemine raske. "Ma võin seda võrrelda sellega, et kui sul on nägemine halb ja üritad ilma prillideta lugeda, lähevad sul tähed häguseks ja siis, kui paned prillid ette, on kõik parem. Minu jaoks need prillid ongi vene keeles kirjutamine," selgitab Gameboy Tetris.