VIDEO | Islandlased upitavad Eurovisioni-komöödia hitti Oscari nominendiks 

Wiwibloggsi teatel on "Husavik" üks 15 laulust, mis on valitud parima originaallaulu Oscari kandidaatide hulka. Kuid nominatsioonini jõuab neist paladest vaid viis. Seni kui Ameerika filmiakadeemia liikmed otsustavad, milline laul on esiviisikusse pääsemise vääriline, püüavad Húsavíki islandlased komöödiahiti võidulootusi turgutada. Selleks on filmitud sümpaatne kampaaniavideo.

Húsavíki elanikud avaldavad lootust, et tänu Eurovisioni-filmile võib nende õnn pöörduda. "Selles on oma loogika. Film jutustab lugu, ja Islandil on pikad jutuvestmise traditsioonid, mis ulatuvad keskaegsete saagade pärandisse."