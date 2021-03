VIDEO, GALERII JA BLOGI | Eurovision siiski on Ukule määratud! „Eesti laulu“ võitja Uku Suviste: mida aeg edasi, seda vähem oskasin loota

Kas Uku ootas, et võidab taas? „Ei. Mida aeg edasi, seda vähem ma oskasin midagin loota või ette aimata. Üks asi, mis puudutab „Eesti laulu“ või üldse mingit lauluvõistlust on see, et tuleb järjekindlalt tegutseda selle kallal, mida teed ja teha sammuke edasi. See on võib-olla kõige tähtsam osa.“

Küsimusele, mis mõtetega Uku lavale läks, vastab ta fragmendiga oma laulust. „Ainsad mõtted olid need, et ma läheksin loosse sisse.“

Kui Uku aasta tagasi „Eesti laulu“ võitis, paljastas Uku, et tema isa Raivo Suviste nuttis, kui poeg võitis. „Ma arvan millegipärast, et ta täna pisarat ei poetanud, vähemasti mitte võidu puhul, aga arvan, et ta oli kodus ja vaatas,“ sõnab Uku. Aitäh isale kõige eest.