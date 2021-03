Eeva Esse: minu õrn lapseiga möödus paljuski arstide järelevalve all 

"Minu õrn lapseiga möödus paljuski arstide järelevalve all – sündisin raske diagnoosiga –, sest kehas ei olnud ruumi kopsude ja südame arenemiseks. Toonane meditsiin ei olnud nii moodne, et oleks saanud aidata, ja kõigist neist arstilkäikudest jäi mul sisse teadmine, et ega mind pikalt ei ole," tõdeb Esse.