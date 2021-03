KARMID SÜÜDISTUSED: Meghan kiusas kaht alluvat ning sõi nad lossist välja? 

The Timesi teatel kirjutas Sussexi hertsogipaari kommunikatsioonisekretär Jason Knauf 2018. aasta oktoobris kaebuse, väites, et Meghan kiusas kaht isiklikku assistenti taga ning sõi nad Kensingtoni lossist välja - ja lisaks õõnestas kolmanda alluva enesehinnangut.

Ajalehe andmeil oli Knaufi kaebuse eesmärk ärgitada kuningakoda kaitsma oma personali, kelle elu olevat Meghan oma nõudmistega kibedaks käinud. Lisaks väidab The Times: prints Harry anus, et Knauf oma kaebust ei esitaks.

Harry ja Meghani advokaat väitis, et Buckinghami palee kasutab lehte ära "täiesti väära narratiivi" levitamiseks enne 7. märtsil eetrisse jõudvat intervjuud. Meghanit kurvastavat järjekordne rünnak tema iseloomu pihta, eriti arvestades, et ta on ise tagakiusamise ohvriks langenud ning toetab südamest neid, kel on seljataga hingevalu ja traumad.