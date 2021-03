Elina Nechayeva ei mõista miks inimesed kodudes ei püsi: peaksime rahulikuma reisimise aja ära ootama 

"Näen piltidelt, et paljud on keset külma talve Maldiividel ja Sri Lankal, kus minagi aasta tagasi puhkamas käisin. Aga ma ei saa aru, miks ja kuidas seal praegu puhatakse? Arvan, et peaksime rahulikuma reisimise aja ära ootama..." tõdeb Elina, et ei taha oma Instagrami avada, sest vastu vaatavad vaid reisipildid.