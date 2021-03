Inimesed „Eesti laulu” vaheklippide stsenarist Kait Kall: meelelahutus pole nii traagiline nagu inimesed arvavad Mondela Urbala , täna 19:14 Jaga: M

GALERII

Foto: Kairit Leibold/ERR

„Kui öeldakse, et see on täiesti mõttetu, siis läheb korda küll. Neid klippe tehes rikkust kokku ei aja. Ma ise mõtlen, et tore on sinna neid teha ja kahju, kui tullakse kritiseerima,” räägib „Eesti laulu” vaheklippide stsenarist Kait Kall.