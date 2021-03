Sandra Vabarna: naised, kes praeguses olukorras sünnitavad, te suudate seda!  

"Kõik naised, kes praeguses olukorras sünnitavad ja peavad üksi taastuma jääma ja beebi eest hoolitsema, te suudate seda!" kirjutab Sandra. "Jah, see võib olla pisarateni raske ja valus, vaimselt ja füüsiliselt enda ületamine, aga te suudate seda!"

Sandra tänab postituses ka Tartu Ülikooli Kliinikumi personali. "Me tundsime igal sammul toetust ja hoolt! Tahaks kohe eraldi tänada kõiki, kes aitasid rasketel hetkedel hoida positiivset meelt! Pidage ka teie vastu selles praeguses olukorras!" lisab ta.

"Võtsin juhuslikult haiglasse kaasa raamatu “Man’s Search For Meaning”, mis sai üheks minu tugipunktiks. See räägib ühe Holocausti loo, aga natuke teisest küljest, kui lihtsalt õuduste kirjeldus ja kurb saatus. Raamat keskendub sellele, kuidas tulla ka keerulistest ja väljapääsmatutest olukordadest välja eluga ja miks vajame elus eesmärki või elu mõtet," mõtiskleb Sandra. "Minul on nüüd igatahes üks elu mõte veel juures..." rõõmustab Vabarna ja tänab kõiki õnnitluste eest.