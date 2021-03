Inimesed Tõnis Niinemets Grete Kullast: ma ei tunne ta kõrval mingit ebakindlust Toimetas Merilyn Närep , täna 15:38 Jaga: M

Tõnis Niinemets ja Grete Kuld Foto: Stanislav Moshkov

"See on hämmastav, et inimene tuleb suurema otse-eetri kogemuseta – mitte et mul seda metsikult oleks – aga ta on väga töökas ja tubli. Kuidagi verest küll välja ei löö, ma ei tunne mingit ebakindlust ta kõrval," kiidab Tõnis Niinemets "Eesti laulu" kaassaatejuhti.