TESTID, ISOLATSIOON: Eurovisioni korraldajad tutvustasid erakordset tervisestrateegiat 

"Eurovisioni lauluvõistluse vaimsus ja traditsioon kätkeb endas Euroopa ühinemist ühel laval ning meie siht on see maikuus Rotterdamis saavutada," toonitab võistluse uus tegevjuht Martin Österdahl, kes mullu võttis ohjad üle Eurovisioni kauaselt korraldajalt Jon Ola Sandilt. Tema sõnul on eesmärk korraldada turvaline lauluvõistlus, kus kõik artistid saaksid laval esineda.

Korraldajad on varem teada andnud, et koroonapandeemia tõttu on delegatsioonide liikmete arvu vähendatud nagu ka Eurovisioni kajastavate ajakirjanike hulka. See, kas publikut saali lastakse, otsustatakse hiljem.