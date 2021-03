Mihkel Tiks võitis kohtus endist elukaaslast: kui otsust edasi ei kaevata, olen aprillis kodus tagasi 

"Kui ülemullusel suvel endisele elukaaslasele oma soovi avaldasin koju tagasi pöörduda, sain üpris vaenuliku vastuvõtu osaliseks," meenutab Mihkel. "Tal pole mõistagi põhjust mind armastada, kuid pärast kahtekümmend viit aastat minu kulul elamist oleksin siiski oodanud, et vähemasti mu panus laste kasvatamisse ja ülalpidamisse oleks hindamist leidnud."

Novembris lükkus kohtuasi edasi. "Kohtuistung lükkus edasi 19. jaanuarini, sest vastaspoole advokaat kahtlustas endal koroonaviirust, mida tal ei olnud. Saatsin kohtule taotluse nõuda advokaadilt kinnitavaid tõendeid koroonatesti kohta, et tegu pole tahtliku venitamisega," rääkis mees.

Tiks pakkus vastaspoolele kompromissi - elamiseks oma Suurpea ühetoalist korterit-, mida too vastu ei võtnud.

Kroonikale on Tiks varem öelnud, et isatallu, mis on alati olnud tema ainuomand, jäid Tiksi Krimmi lahkudes elama tema toonane elukaaslane koos nende kahe tütrega.