Oprah pommintervjuu Sussexitega tuleks austusest põdura Philipi vastu edasi lükata? 

Teist last ootav Sussexi hertsogipaar on andnud USA jutusaatekuningannale kahetunnise intervjuu, millest avaldatud katked annavad alust arvata: kuninglik pere peab küll ärevusest küüsi närima. "Kas sa vaikisid või sind vaigistati?" nõuab Oprah 7. märtsil eetrisse jõudva intervjuu treileris hertsoginna Meghanilt.

Hertsoginna Meghani avaliku vaenajana tuntud Briti kõmuleht Daily Mail kirjutab, et paljude meelest on USAsse lahkunud hertsogipaari pommintervjuu avaldamine praegu kohatu - Harry vanaisa, Elizabeth II abikaasa prints Philip (99) on juba kolmandat nädalat haiglaravil. Eile toimetati vanahärra teise Londoni haiglasse, kus on eriti võimekas südameravi.