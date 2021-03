Karoli Hindriks ja Kadri Tali jagavad koera: Adi tõigi meid kokku tagasi 

"Vaatasime tütrega lennupileteid, et kuhu saaks mõistliku hinnaga lennata, samal ajal tegin Facebooki postitust, et nüüd on vaja Adile leida keegi, kelle juurde teda selleks ajaks jätta. Üsna kiiresti leidsin pere, kes oli valmis võtma," meenutab Karoli, et oli Adi juba ära lubanud, kui helises telefon ning teispool toru oli Kadri Tali, kes oli Karoli sõnul nii inspireeriv, et ta pidi teisele perele ära ütlema.

"Siin on tal tõeliselt hea olla – küll ta ajab linde taga, ujub ja räägib oravatega," märgib Kadri. See olukord on produtsendi sõnul hea näide sellest, kuidas nõuanded on selleks, et nende vastu talitada. "Sõbrad ütlesid, et koer on väga suur vastutus ja lapsed kiinduvad ning pärast on raske loobuda. Eks laste pärast ma seda tegin, sest me olime olnud mitu aastat Helsingis ja maja tundus nii tühi ja see Eestisse tulek kuidagi nii külm ja kõle, et eks ma arvasin, et poistel on koerast palju rõõmu."