Koit Toome sai sotsiaalmeedia konto tagasi: hea on tagasi olla!

"7 nädalat tagasi kaaperdati minu FB konto! Vabandan kõigi sõprade ees, kes sel ajal said minu konto alt ebameeldivaid kommentaare või üllatavaid sõbrakutseid!" kirjutab Toome.

Toome rääkis märtsis "Õhtu" saates, et kõik tema sotsiaalmeedia kontod on varastatud. "Facebook ja töö meiliaadress on ikka kinni. Kõik mu töömeilid on kinni ja sellega oleme tegelenud juba kolm päeva," sõnas ta.

Koidu sõnul on ta tutvusringkonnas veel inimesi, kelle kontod on kaaperdatud. "Ma ei ole ainuke. Sellega läheb aega. Veebikonstaabel tegeleb sellega."

Toome hoiatas märtsis ka, et tema nime all tegutseb Instagramis libakonto ja palus, et inimesed selle pettusega kaasa ei läheks.

"Tegu on libakontoga. Palun ärge minge kaasa sellega!" kirjutas Koit Instagramis.