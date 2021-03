Koit Toome hoiatab tema nime all tegutseva libakonto eest: ärge minge sellega kaasa! 

Paraku on libakonto alt jõutud kirjutada juba ka Koidu fännidele. "Just sain mitu kirja selle libakonto alt. Taheti kohtuda ja nii edasi...Kohe sain aru,et miskit kahtlast toimub," kirjutab üks neist laulja postituse all. Teine lisab, et tal oli sama lugu, ehmatas küll ära, aga paraku jäi pettust uskuma..