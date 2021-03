Hilaria ja Alec Baldwin said kuus kuud peale pesamuna sündi KUUENDA lapse! 

Joogatreener ja sotsiaalmeediatäht Hilaria avaldas Aleci tehtud armsa perefoto, kuid vastse ilmakodaniku nime ei avaldanud. Baldwinite poeg Eduardo Pao Lucas ehk Edu tuli ilmale alles sügisel. Selleks ajaks oli Hilaria üle elanud kahe raseduse katkemise.

2012. aastal naitunud Hilaria ja Aleci vanim laps Carmen Gabriela on seitsmene. Ülejäänud võsukesed on poisid: Rafael Thomas (5), Leonardo Ángel Charles (4) ning Romeo Alejandro David (2). Alecil on täiskasvanud tütar Ireland abielust Kim Baldwiniga.