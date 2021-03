Tere tulemast! Vanilla Ninja liige Triinu Kivilaan lendas muusikavideo võteteks Tallinnasse 

Pikka aega Šveitsis elanud Triinu annab Ninjade Instagrami-kontol teada, et on Tallinnas. "Olen üsna põnevil, kuna sellest on kaua aega möödas, üle 16 aasta, nagu teate. Püsige lainel ja püsige terved. Näete meid varsti," paljastab ta lennujaamas filmitud videos. Postitus on märgitud viitega musicvideo ehk muusikavideo, mis annab aimu, et naised võtavad oma järgmise muusikalise šedöövri ka pildile.

"Sellel pildil oleval kambal on üks uudis - Vanilla Ninja on tagasi! Oleme koos David Brandesega viimase aasta jooksul uut muusikat salvestanud ja allolevalt lingilt saab juba kahte värsket lugu "The Reason Is You" ja "It Ain't You" natukene kuulata. Ja mis veel tore - oleme jälle neljakesi, ehk et Triinu on ka bändis tagasi. Endal on ka ausalt öeldes raske uskuda, et see kõik juhtub, aga nii on," teatas Piret Järvis-Milder novembri lõpus.