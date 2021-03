Inimesed Kaire Vilgats sai pojalt koroonaviiruse: haiglas selgus, et see oli arenenud kahepoolseks kopsupõletikuks Kroonika/Õhtuleht.ee , täna 07:45 Jaga: M

Kaire Vilgats Foto: Stanislav Moškov

Kaire Vilgats tunnistas esmaspäeval "Ringvaates", et ka tema on hiljaaegu koroonaviiruse läbi põdenud. "Olin kuulnud, et koroona on selline – oled haige, siis hakkab leevenema ja siis tuleb jälle peale. Umbes nii ta mul oligi," tõdes Vilgats saates.