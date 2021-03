Parima režissööri Kuldgloobus läks ligi 40 aasta järel taas naisele 

Mullu vallandus skandaal, kui Hollywoodi välisajakirjanduse ühing ei esitanud parima režissööri Kuldgloobuse nominendiks ainsatki naist. Nüüd olid viiest nominendist kolm naised: lisaks Zhaole Regina King („One Night in Miami“) ja Emerald Fennell („Promising Young Woman“). Meestest kandideerisid David Fincher („Mank“) ja Aaron Sorkin („The Trial of the Chicago 7“). Mullusel PÖFFil edukalt linastunud „Nomaadimaa“, mille keskmes on kogu maisest varast ilma jäänud lesknaise (Frances McDormand) rännakud, pälvis ka parima draama auhinna. Septembris oli Zhao draama pälvinud Veneetsia festivali peaauhinna Kuldlõvi, olles üle kümne aasta esimene naissoost võitja.