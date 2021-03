Reimo Sagor: see on väga tore, et Eestis ei ole staarikultust 

„Ma ei mäleta, et oleksin gümnaasiumi lõpus hirmsasti unistanud,“ mõtiskleb Sagor, kelle vastne lavastus „Ulmlejad“ uurib ei midagi muud kui unistamise kaduvat kunsti. „Jah, kui ma esimest korda lavakooli sisse ei saanud, siis ma küll teadsin Tallinnast tagasi sõites, et see on asi, mida ma tahan oma elus teha. Võib ka öelda, et unistasin järgmised neli aastat, et ma seda teha saaksin.“ Nii ei marssinudki ta ühtegi teise kooli, sest tundis, et peab lavakooli uuesti proovima. Kasvõi mitu korda. Nagu näha, unistamine toimis. Ta on kohal nii teatrilaval, filmis kui ka lavastajatoolis.