Maie ja Valduri legendaarne auto on müügis. Madis Milling: meenub, kuidas tõmbasin kruusateel külje ette 

"Meenub see, kuidas tõmbasin kruusateel külje ette. See oli tasemel drift. Harrastus-rallisõitjast sõber ei suutnud imestada, kuidas sellise autoga külje libisema sai. Auto oli ju niivõrd suur ning jäik. Aga ta ei teadnud, et autol töötasid pidurid vaid ühelt poolt," sõnab Kroonikale Valdur Põllu rollis ilma teinud Madis Milling ja ütleb, et autost on vaid head mälestused.