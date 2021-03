„TENETISSE“ EI TAHTNUD! Ken Saani tütar tegi näitlejadebüüdi hoopis isa krimisarjas 

"Lumil oli võimalus "Tenetis" ka osaleda, aga sinna ei tahtnud ta minna. Aga ikka ütles mulle, et tema tahab näitlejaks saada. Proovisime siis nüüd ära. Ta mängis sarjas ühe pere last, see oli väike roll," räägib Saan, kes parasjagu Lumile lõunasööki valmistab. "Kas sulle meeldis näidelda?" uurib ta kõhutäit ootavalt lapselt. "Noogutab," kirjeldab ta muheledes tütre emotsioone.