GALERII | Õpilased ja õpetajad! Nemad on tänavused „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ osalejad 

Uuel hooajal on vaatajate ees Eesti nõidade uus põlvkond. Esimeses saates selgus kaks esimest õpilase-õpetaja paari: Geit ja Merily ning Evald ja Thor. Nemad tunnetasid kohe üksteise energiad ära ja klappisid kokku. Teised jäävad veel lahtiseks, sest võitlus endale parimat õpetajat ja tugevaimat õpilast saada on väga vägev ning konkurents tugev

Nõid-kaardimoor Vicery on särav talent eelkõige just erinevate taro kaartide lugemises. Lisaks tegeleb ta ka ruunide ja reikiga. Tal on palju kliente ja tema nimi, eriti slaavi ringkondades, tutvustust ei vaja. Põhilised teemad, millega tema poole pöördutakse, on suhted, armastus ja karjäär. Vicery on pärit Tallinnast ja ta usub, et selle aasta saate võidab naine. Või õigemini - seda usuvad tema kaardid. Eks saab näha!

Bioenergeetik-ravitseja Alexander kiirgab oma vaimuenergiat maailma, püüdes nõnda reaalsust mõjutada. Ta on pärit Venemaalt, aga on siia elama kolinud. Alexandri ema on samuti ennustaja ja tema peamiseks tööriistaks on kohvipaks. Ka Alexander suudab kohvipaksult infot lugeda, kuid oma suurimaks tugevuseks peab ta oma võimet tajuda. Alexandri üks õpetajatest ja toetajatest on „Eesti selgeltnägijate tuleproov 2019“ finalist selgeltnägija Oksana. Sedasorti tugev abijõud annab Alexandrile teistega võrreldes kindlasti parema positsiooni. Aga kas piisava, et tulla selle aasta saate võitjaks?

Selgeltnägija Madleen on tarokaartide asjatundja. Lisaks kasutab ta vajadusel ka pendlit. Oma võimetest on ta teadlik olnud juba lapsepõlvest alates, aga teadlikult on ta nende arendamisega tegelema hakanud just viimasel ajal. Madleen tahab tulevikus hakata inimesi nii või teisiti aitama. Sellise lubaduse andis ta ka ühele oma parimale sõbrannale, keda kahjuks meie hulgas enam ei ole. Kuid lubadus on antud ja seda kavatseb Madleen kindlasti ka täita.

Šamaan Thor tunneb ruunimärke ja kasutab šamaanitrummi. Thor on esoteerikamaailmas olnud pikki aastaid. Võib öelda, et selle teema vastu tundis ta huvi juba sügaval nõukogude ajal. Kuid siis oli see eri teemade vahel laiali laotunud. Nüüd on peamine huvi šamanism ja sellega seotud maausk. Thor on ka maailmas palju ringi käinud, et näha ja õppida teistelt šamaanidelt. Tänasel päeval on tema üks leivanumbreid oskus lugeda ruunimärke.

Tajuja Eha näeb unes ette olukordi, mis hiljem ilmsiks saavad. Ta on pärit Pärnu lähedalt ja töövahenditest kasutab ta vajadusel pendlit.