„Videviku“ täht sai pärast mullust tragöödiat isaks 

Beebi sündis 22. veebruaril ja sai nimeks Ashtyn Lilyl. "Tol päeval, mil ta siia ilma tuli, sadas lund ja vihma ja oli jääkülm, aga öösel ta sündis ning ärgates nägime päikest, selget taevast ning talve sulamist. See oli nii sümboolne, arvestades, et eelmisel aastal valitses meie hinges talv, kuid nüüd, aasta hiljem, saime tunda imeliselt eredat päikesepaistet."

Lutz ja tema naine kirjutasid mullu veebruaris, et jäid tütrest kuuendal raseduskuul ilma. Kellan avaldas veendumust, et Jumal aitab neil raskest ajast üle saada. "Me ei jõua ära oodata, mil näeme oma pisitüdrukut taevas, kui Jumal meid koju kutsub."