Kroonprintsess Victoria pälvis geigalal auhinna 

Kroonprintsess väljendas esmalt oma rõõmu ja tänumeelt, kuid toonitas siis, et seljataga on raske aasta ning pandeemia on paljudes maailma osades raskendanud või takistanud tööd inimõigustega. "Seega on eriti tähtis, et töötaksime iga päev sellise maailma nimel, kus HLBTQI-inimestele antakse võimalus elada vabalt ja ilma rõhumiseta. Sellise maailma nimel, kus võid olla just see, kes sa oled, ning tunda selle üle uhkust."