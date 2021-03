KAADRID KÕMUINTERVJUUST: Harry ja Meghan vapustasid Oprah't oma šokeerivate väljaütlemistega  

Kõmuline intervjuu jõuab eetrisse 7. märtsil ning on kuulu järgi mitte poolteisetunnine, nagu algselt välja kuulutati, vaid kahetunnine. Telekanal CBS avaldas väikese õrriti, kus teist last ootav Sussexi hertsogipaar istub Oprah ees käsikäes, kuid kumbki annab Oprah'le ka eraldi intervjuu. Winfrey nõuab Meghanilt: "Kas sa olid vait või sind vaigistati?" Lisaks nendib usutleja: ""Peaaegu väljakannatamatu" - see kõlab, nagu tekkis mingi murdepunkt."

Heledas ülikonnas Harryt võib kuulda ütlemas: "Kartsin kõige rohkem, et ajalugu kordub." On see vihje tema ema Diana traagilisele saatusele? Mäletatavasti hukkus printsess Pariisis autoõnnetusel paparatsodest jahituna ning Harry on varemgi öelnud, et see, kuidas Briti kõmuajakirjandus Meghanit kohtles, meenutas talle tema ema halastamatut kimbutamist ja jahtimist.