Kuldgloobustel kuulutati üle 37 aasta parimaks režissööriks naine 

Mullu vallandus skandaal, kui Hollywoodi välisajakirjanduse ühing ei esitanud parima režisööri Kuldgloobuse nominendiks ainsatki naist. Nüüd olid viiest nominendist kolm naised: lisaks Zhaole Regina King ("One Night in Miami") ja Emerald Fennell ("Promising Young Woman"). Meestest kandideerisid David Fincher ("Mank") ja Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7"). "Nomaadimaa" pälvis ka parima draama auhinna. Parimaks komöödiaks kuulutati "Borati" järg "Borat Subsequent Moviefilm".